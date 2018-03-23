Муся срочно ищет дом!

Кошке Мусе около 10 лет, и она ищет доброго хозяина. Муся стала сиротой два года назад - когда умерла её хозяйка. Так она и жила одна в квартире, т.к. родственники хозяйки могли только кормить её и навещать, но взять к себе не могут никак - аллергия почти у всех членов семьи.

Муся еде не прихотлива, к лотку приучена.

Скоро ей совсем негде будет жить, т.к. квартиру, в которой она живёт, продают. Найти новых хозяев родственникам так и не удалось. Они обратились за помощью сюда.

Мусе очень срочно нужен новый дом и люди, которые приютят её

и будут заботиться!

8 (953) 953-97-97, Любава.