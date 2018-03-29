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Зверьё моё
Мусе негде жить

Мусе негде жить

Мусе около 3 лет и она ищет дом!

Кошка потеряла хозяина, и сейчас находится на временной передержке. Муся стерилизована, приучена к лотку. Тихая, ласковая и мурчащая девочка.



По всем вопросам звоните 8 (920) 276-02-42.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +5
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