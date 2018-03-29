Мусе негде жить

Мусе около 3 лет и она ищет дом!



Кошка потеряла хозяина, и сейчас находится на временной передержке. Муся стерилизована, приучена к лотку. Тихая, ласковая и мурчащая девочка.





По всем вопросам звоните 8 (920) 276-02-42.