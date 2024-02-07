Малышка ищет своего человека

Это девочка – настоящая красотка. Очень ласковая, тянется к людям, активная, как и все дети.

Щенку 3 месяца. Привита, обработана от паразитов.

Сейчас живет на передержке и активно ищет любящих пап и мам.

Находится в Щекино.

Все вопросы по тел. 8-915-685-58-69 (Наталья).

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