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Малышка ищет своего человека

Малышка ищет своего человека

Это девочка – настоящая красотка. Очень ласковая, тянется к людям, активная, как и все дети. 

Щенку 3 месяца. Привита, обработана от паразитов.

Сейчас живет на передержке и активно ищет любящих пап и мам. 

Находится в Щекино.

Все вопросы по тел. 8-915-685-58-69 (Наталья).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
сегодня, в 17:00 +3
 
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