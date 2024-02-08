Ежевика Никомунездрасте – в добрые руки

Ежевика Никомунездрасте ищет дом. Крупная, умная и очень красивая.

Несмотря на то, что она обычный маленький гипермохнатый комок, Ежевика имеет лицо утра понедельника и взгляд Виктории Рудольфовны из отдела начислений зарплаты, которой полгода осталось до пенсии. Вся такая невозможно деловая, неприступная и суровая женщина крайнего севера.

Но и в сердце таких бук есть лазейка! Ёжа с радостью продастся за еду или шуршащую игрушку. Представили себе тетку из бухгалтерии, увлеченную игрой с фантиком? Завораживающее зрелище. Не каждый день простым смертным выпадает такая возможность. А у вас будет!





Так что скорее забирайте себе Ежевику!

Ей сейчас около четырех месяцев. Она приучена к лотку и обработана от паразитов.

Находится в Новомосковске Тульской области.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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