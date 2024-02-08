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Ежевика Никомунездрасте – в добрые руки

Ежевика Никомунездрасте – в добрые руки

Ежевика Никомунездрасте ищет дом. Крупная, умная и очень красивая.

Несмотря на то, что она обычный маленький гипермохнатый комок, Ежевика имеет лицо утра понедельника и взгляд Виктории Рудольфовны из отдела начислений зарплаты, которой полгода осталось до пенсии. Вся такая невозможно деловая, неприступная и суровая женщина крайнего севера.

Но и в сердце таких бук есть лазейка! Ёжа с радостью продастся за еду или шуршащую игрушку. Представили себе тетку из бухгалтерии, увлеченную игрой с фантиком? Завораживающее зрелище. Не каждый день простым смертным выпадает такая возможность. А у вас будет!



Так что скорее забирайте себе Ежевику! 

Ей сейчас около четырех месяцев. Она приучена к лотку и обработана от паразитов.

Находится в Новомосковске Тульской области.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 07:00 +11
 
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