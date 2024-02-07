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Маленькая Туча старается стать лучшей собакой на свете

Маленькая Туча старается стать лучшей собакой на свете

Вы знаете, что такое боль и несправедливость? Туча знает. Она вместе с шестью братьями и сестрами родилась у уличной собаки. Их собачье семейство всем мешало, поэтому люди отправили их жить к дороге. 

Когда щенки были еще совсем маленькими, их мать сбила машина. Времена настали жуткие, без еды, воды и со шныряющими рядом машинами. На помощь пришли волонтеры.

Туча очень старается быть лучшей собакой на свете. Она сама осознанность, серьезность и размеренность. А еще она очень жадная до ласки и любви человека. Ей очень хочется только своего Тучкиного счастья, только своего хозяина. 

Малышке 4 месяца, обработана от паразитов, сделана первая прививка. Есть ветпаспорт. Предположительно, вырастет до колена — 15-18 кг.

Находится в Туле. Возможно пристройство в другие города. Тел. 8 950 912-48-15 (Ирина).

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сегодня, в 07:00 +1
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