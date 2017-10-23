В Скуратово найден метис шарпея
Этот пёс пришел к людям в Скуратово. Явно потерялся.
Сейчас пока живёт на дачах в п. Южный.
Молодой кобель (около 1 года), метис шарпея. Ласковый, и отличный сторож. Немного знает команды, адекватный в доме, не «пустобрёх».
Зимой на даче он не выживет, а в квартиру его взять люди не могут.
ИЩЕМ СТАРЫХ ИЛИ НОВЫХ ХОЗЯЕВ!
Телефон: 8 (953) 423-78-31.
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