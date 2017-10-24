Пропал щенок самоеда. Нашедшим - вознаграждение!
8 октября 2017 года в пос. Юбилейном (Грумант) пропал щенок Самоедской собаки по кличке Зефир. Возраст 11 месяцев, не агрессивный.
Нашедшему вознаграждение!
Хозяева будут благодарны за любую информацию.
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