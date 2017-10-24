Пропал щенок самоеда. Нашедшим - вознаграждение!

8 октября 2017 года в пос. Юбилейном (Грумант) пропал щенок Самоедской собаки по кличке Зефир. Возраст 11 месяцев, не агрессивный.

Нашедшему вознаграждение!

Хозяева будут благодарны за любую информацию.

Телефон: 8 (920) 779-47-74.