Найда ждёт хозяина
В добрые руки отдается собака Найда.
Прежний хозяин бросил собаку, привязав на территории заброшенного автосервиса. Сейчас собака в приюте «Любимец», ждет когда её заметит добрый и ответственный человек. Возраст предположительно 2 года, стерилизована, метис.
Очень ласковая трепетная собака не смотря на свои внушительные размеры.
Отдается с правом отслеживания судьбы.
Куратор Юлия: 8 (919) 089-64-95.
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