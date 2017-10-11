Найда ждёт хозяина

В добрые руки отдается собака Найда.

Прежний хозяин бросил собаку, привязав на территории заброшенного автосервиса. Сейчас собака в приюте «Любимец», ждет когда её заметит добрый и ответственный человек. Возраст предположительно 2 года, стерилизована, метис.

Очень ласковая трепетная собака не смотря на свои внушительные размеры.

Отдается с правом отслеживания судьбы.

Куратор Юлия: 8 (919) 089-64-95.