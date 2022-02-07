Девять щенков родились на улице. Ищем дом!

Эти малыши появились на свет в начале января. С рождения они никому не нужны. С первых дней жизни их оберегали их мамы — две бездомные собаки, всю жизнь прожившие на улицах Тулы.

Выжили не все. Девять щенков спасли волонтеры. Они определили их на передержку. Но всегда содержать столько щенков на ней невозможно. Малышам срочно нужен дом!

Присмотритесь к этим мордашкам; может быть, среди них — ваш друг?

Есть мальчики и девочки. Щенкам примерно месяц, будут средними. Обработаны от глистов.

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