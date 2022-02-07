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Девять щенков родились на улице. Ищем дом!

Девять щенков родились на улице. Ищем дом!

Эти малыши появились на свет в начале января. С рождения они никому не нужны. С первых дней жизни их оберегали их мамы — две бездомные собаки, всю жизнь прожившие на улицах Тулы.

Выжили не все. Девять щенков спасли волонтеры. Они определили их на передержку. Но всегда содержать столько щенков на ней невозможно. Малышам срочно нужен дом!

Присмотритесь к этим мордашкам; может быть, среди них — ваш друг?

Есть мальчики и девочки. Щенкам примерно месяц, будут средними. Обработаны от глистов.

Все вопросы по тел. 8−920−277−14−13 (Ольга).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:02 0
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