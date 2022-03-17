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Зверьё моё
Зевс ждёт своего человека

Зевс ждёт своего человека

Глазки-пуговки, бровки домиком, хвост бубликом, ухи вертолётом, – так описывают Зевса волонтеры. Он молод, красив и энергичен.

Зевсу 2-3 года, он кастрирован, привит и полностью обработан. Приучен к двухразовому выгулу. Отдается в квартиру или дом строго не на цепь с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

По вопросам пристройства звонить по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-953-423-61-12 (Екатерина) или писать ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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