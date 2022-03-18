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Зверьё моё
Ласковая, нежная и красивая Еся

Ласковая, нежная и красивая Еся

С Есей уютно и тепло на душе. Она хорошии? собеседник, всегда готова поддержать беседу по душам и помурчать рядом.

Кошечка немного робкая к незнакомым людям, но любви в неи? хватит на десятерых. Всё достанется тому, кто подарит еи? семью.

Есе 2-3 года, она стерилизована и обработана от паразитов. Приучена к когтеточке.

Возможна доставка. Звоните по тел.:  8-960-599-41-67 (Юлия), 8-953-183-00-00 (Наталья), 8-953-971-13-28 (Юлия, писать в WhatsApp).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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