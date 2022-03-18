Ласковая, нежная и красивая Еся

С Есей уютно и тепло на душе. Она хорошии? собеседник, всегда готова поддержать беседу по душам и помурчать рядом.

Кошечка немного робкая к незнакомым людям, но любви в неи? хватит на десятерых. Всё достанется тому, кто подарит еи? семью.

Есе 2-3 года, она стерилизована и обработана от паразитов. Приучена к когтеточке.

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