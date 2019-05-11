Подарите Коротколапу шанс на счастье

Маленький «Коротколап» (такая кличка закрепилась за ним) ищет дом.

Пёс необыкновенный, немного боится людей, но после хорошего к нему отношения привыкает и очень радостно виляет хвостом. Очень похож на маленького медведя.

Живёт уже который год на улице в Богородицке. Подвергается побоям и гонениям «добрых» людей. Сейчас в Богородицке отстреливают собак, поэтому людям, которые его подкармливают, за него очень страшно.

Будет верным другом и хорошим защитником.



Телефон: 8 (953) 432-68-33.