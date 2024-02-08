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Маркиза в поисках дома

Маркиза в поисках дома

Маркиза ищет дом и любящих хозяев! Кошка молодая, ей всего 2,5 года. Очень ласковая и ручная.

Обработана от блох и глистов. Привита, стерилизована. Лоток знает на отлично. 

Маркиза отдается с правом ненавязчивого отслеживания.

Все вопросы по тел. 8-915-689-91-02 (Ирина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
8 февраля, в 17:00 +4
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