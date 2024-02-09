Мяу-дива с неповторимым огненным окрасом

Если вы искали пушистого друга, который будет встречать вас у двери после работы с мурчанием, то Матильда – ваш выбор. Она обладает невероятным талантом – быть рядом, когда вам грустно, и делить радость, когда вы счастливы.

Не позволяйте ее ласковому взгляду обмануть вас: эта кошка имеет острый ум и чувство юмора. Она знает, как подарить вам улыбку, будь то случайное падение с дивана в стиле «я так и задумывала» или уморительная игра с вашими шнурками.

Матильда уже готова стать вашим лучшим другом. Она молода (всего 2-3 года), здорова, стерилизована и приучена к лотку.

Более того, Матильда даже знает несколько команд. Если вы готовы открыть свое сердце для этой мурлыкающей музы, пишите ВКонтакте и в WhatsApp по номеру 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы подойдете друг другу Матильда прикатит к вам сама на личном авто с сопровождением.

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