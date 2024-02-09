  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Мяу-дива с неповторимым огненным окрасом - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Мяу-дива с неповторимым огненным окрасом

Мяу-дива с неповторимым огненным окрасом

Если вы искали пушистого друга, который будет встречать вас у двери после работы с мурчанием, то Матильда – ваш выбор. Она обладает невероятным талантом – быть рядом, когда вам грустно, и делить радость, когда вы счастливы.

Не позволяйте ее ласковому взгляду обмануть вас: эта кошка имеет острый ум и чувство юмора. Она знает, как подарить вам улыбку, будь то случайное падение с дивана в стиле «я так и задумывала» или уморительная игра с вашими шнурками.

Матильда уже готова стать вашим лучшим другом. Она молода (всего 2-3 года), здорова, стерилизована и приучена к лотку.

Более того, Матильда даже знает несколько команд. Если вы готовы открыть свое сердце для этой мурлыкающей музы, пишите ВКонтакте и в WhatsApp по номеру 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы подойдете друг другу Матильда прикатит к вам сама на личном авто с сопровождением. 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
9 февраля, в 07:00 +4
 
Застенчивая Анфиса желает познакомиться
Застенчивая Анфиса желает познакомиться
Маркиза в поисках дома
Маркиза в поисках дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.