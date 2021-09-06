Двухмесячного щенка подбросили в нежилой дом

В Туле в один из нежилых домов подбросили щенка. Девочке около двух месяцев. Малышка ручная и спокойная. Скоро наступят холода, а ей совсем некуда идти.

Щенку срочно нужен дом. Если вы хотите приютить песика, звоните по тел. 8-906-533-68-22.

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