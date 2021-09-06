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Двухмесячного щенка подбросили в нежилой дом

Двухмесячного щенка подбросили в нежилой дом

В Туле в один из нежилых домов подбросили щенка. Девочке около двух месяцев. Малышка ручная и спокойная. Скоро наступят холода, а ей совсем некуда идти. 

Щенку срочно нужен дом. Если вы хотите приютить песика, звоните по тел. 8-906-533-68-22.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 19:01 +3
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