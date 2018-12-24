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Собаку сбил автомобиль. Нужна помощь!

Собаку сбил автомобиль. Нужна помощь!

Нам прислали просьбу о помощи:

«Люди, обращаюсь именно к Вам, к людям!

Вчера был обнаружен пёс, сбитый автомобилем. Пёс не способен передвигаться, дня два провалялся на холодной земле.

Добрые люди, люди с самой большой буквы из группы Instagram: TULA.DOGCAT, собаку эвакуировали, и разместили лечиться. Собачка не двигается, но, с огромной радостью и добром в этих огромных глазах, принимает пищу и помощь.

Будем людьми, Господа! Поможем собачке выздороветь и вернуться домой, туда где она жила последние 12−13 лет до встречи с суровой цивилизацией в виде автомобиля.

Если вы решили помочь псу и подарить ему жизнь, все реквизиты для помощи есть в группе в instagram: tula.dogcat

Автор: XLS, сегодня, в 12:38 +4
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