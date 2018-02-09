Помогите найти йорка!
Пропала собака, мини йорк, в районе Зеленстроя. 05 февраля пёс выбежал в подъезд и пропал.
Очень ласковый мальчик, любимец семьи.
Просим, кто видел или приютил - позвоните по номеру 8 (950) 903-58-46.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 16:24 +2
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