Помогите найти йорка!

Пропала собака, мини йорк, в районе Зеленстроя. 05 февраля пёс выбежал в подъезд и пропал.

Очень ласковый мальчик, любимец семьи.

Просим, кто видел или приютил - позвоните по номеру 8 (950) 903-58-46.