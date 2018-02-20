Собаки в «Любимце» очень ждут хозяев!

Эти взрослые собаки и щенки сейчас живут в Центре помощи бездомным животным «Любимец». Пока они содержатся за счет центра, но каждая из них ждёт, когда за ней придёт её хозяин, и заберёт в тёплый и уютный дом.

Кобель Зевс, 4 года, кастрирован, привит.

Ищем куратора, а в идеале — хозяина.

Кобель Барон, 6 лет. Не кастрирован. Судьба сложилась так что продали старый дом где жила собака раньше. Хозяева собаку не выбросили на улицу, а привезли в приют. Пёс прекрасный охранник.

Кобель Гоша. Молодой, ему 1 год.

Женщина пожилого возраста привезла его в «Любимец» потому, что живёт она одна, ей уже тяжело ухаживать за Гошей, и её кладут в больницу на тяжёлую операцию, после которой будет длительный период реабилитации.

Гоша жил в квартире, к улице приучен, очень спокойный. Ищет новый дом!

Щенки, 2 месяца. Их мать была подброшена уже беременной к отдаленной частной территории. Она ощенилась там, люди дали возможность выкормить ей щенков. Но они подросли, мать перестала их кормить и защищать, взрослые собаки стали нападать на щенков, потому их привезли в приют. 3 девочки и 3 кобеля.

Посмотрите, может среди них

ваш будущий верный друг?



Также вы можете стать для любого из этих собак, и других кошек и собак, которые живут в «Любимце» куратором. Это возможность помогать в содержании и участвовать в судьбе животного, если вы не можете взять его к себе домой.

Центр помощи бездомным животным «Любимец»: Тула, ул. Набережная, д. 3. Тел. 8 (920) 277-00-02.

Проезд до остановки «Дежурный магазин» автобусом 24 и автолайном 4 М.

Работает без выходных с 09.00 до 20.00.