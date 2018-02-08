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Степан - умный малыш, которому срочно нужен дом

Степан - умный малыш, которому срочно нужен дом

Степану всего 3,5 месяца. Он живёт на улице, в опасном для себя месте, и люди, которые его подкармливают, не теряют надежды найти для этого малыша дом. 

Степан здоров, красив, крепок. Обработан от паразитов, обладает всеми нужными для собаки качествами: человеколюбив, умён и отлично поддается воспитанию, обожает детей, игры, веселую возню.

Степаха уже очень хороший охранник, как и его мама. Парень имеет примесь кавказца и вырастет крупным.

Степан идеальная собака для вольерно-будочно или домашнего содержания.

Он будет замечательным другом и верным охранником. Только подарите ему шанс не погибнуть на улице!

Возможна доставка по области.

Телефон: 8 (962) 273-38-28.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:16 +6
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