Степан - умный малыш, которому срочно нужен дом
Степану всего 3,5 месяца. Он живёт на улице, в опасном для себя месте, и люди, которые его подкармливают, не теряют надежды найти для этого малыша дом.
Степан здоров, красив, крепок. Обработан от паразитов, обладает всеми нужными для собаки качествами: человеколюбив, умён и отлично поддается воспитанию, обожает детей, игры, веселую возню.
Степаха уже очень хороший охранник, как и его мама. Парень имеет примесь кавказца и вырастет крупным.
Степан идеальная собака для вольерно-будочно или домашнего содержания.
Он будет замечательным другом и верным охранником. Только подарите ему шанс не погибнуть на улице!
Возможна доставка по области.
Телефон: 8 (962) 273-38-28.