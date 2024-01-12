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Мотю дважды предали. Но у него же есть шанс найти дом?

Мотю дважды предали. Но у него же есть шанс найти дом?

Мотя, Матвей, Матиас, как только не называют этого милого парня. У щенка незавидная судьба – за недолгую жизнь его предавали два раза. Первый раз Мотю совсем малюткой выбросили в мусорный бак в самый мороз, как ненужное пальто. Во второй раз от щенка отказались, потому что он просто надоел.

Почему Матвею не везет, загадка. Он удивительный – ласковый, игривый, да еще какой умняга: дает лапу, знает команду «сидеть».
Ему очень нужен Свой человек, настоящий хозяин. Не упустите шанс завести себе верного друга.
За подробной информацией пишите в ВКонтакте или звоните по тел. 8-919-081-92-90.
Находится в Новомосковске Тульской области. Возможна доставка по договоренности.
Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 11:35 +2
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