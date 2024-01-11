  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Огурчик в поисках хорошего хозяина - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Огурчик в поисках хорошего хозяина

Огурчик в поисках хорошего хозяина

Песику Огурчику 11 месяцев. Он приучен к улице, кастрирован, неприхотлив в еде. Когда остается дома один, спокойно сидит в своем вольере. 

Добрый и дружелюбный. Но хозяин для Огурчика до сих пор почему-то никак не находится. 

Нельзя такому счастью пропадать в одиночестве! 

По всем вопросам звоните по тел. 8-960-603-95-15 (Александра).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
11 января, в 18:00 +2
 
Мотю дважды предали. Но у него же есть шанс найти дом?
Мотю дважды предали. Но у него же есть шанс найти дом?
Милая кошечка мечтает стать домашней
Милая кошечка мечтает стать домашней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.