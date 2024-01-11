Огурчик в поисках хорошего хозяина

Песику Огурчику 11 месяцев. Он приучен к улице, кастрирован, неприхотлив в еде. Когда остается дома один, спокойно сидит в своем вольере.

Добрый и дружелюбный. Но хозяин для Огурчика до сих пор почему-то никак не находится.

Нельзя такому счастью пропадать в одиночестве!

По всем вопросам звоните по тел. 8-960-603-95-15 (Александра).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!