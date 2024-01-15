Ариша устала ждать тепла и ласки

Кошки тоже устают. Устают быть ничьими, ненужными. Тогда они закрываются и уходят в себя. Скоро закроется и Ариша. Нельзя столько времени быть в детдоме. Она устала от сменяющихся котов, от нехватки общения и ласки. Ей хочется тишины, домашнего тепла и капельки внимания.

Она бежит на колени, как только присядешь на стул. Обнимается, утыкается в кофту и замирает, и в этот момент мир принадлежит только ей. Зажмурившись, она представляет себя настоящей домашней кошкой, свернувшейся на чьих-то тёплых коленях. И пусть это длится всего несколько минуточек, Ариша не упускает даже секунды, усердно клубочась и создавая мираж своего счастья.



Ария ждёт своих людей с июля. Ей 3 года. Стерилизована, привита, приучена к лотку.

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