Помогите найти Тедди
Этот пёс пропал в районе остановки Доватора.
Зовут Тедди, ему 1 год, очень добрый и игривый.
Нашедшему - вознаграждение!
Если вы увидите его или знаете его судьбу - звоните по номерам 8 (902) 754-13-18 - Анастасия, 8 (910) 559-24-33, Алексей.
Или пишите в личку сюда.
Репост приветствуется!
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