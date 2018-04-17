Помогите найти Тедди

Этот пёс пропал в районе остановки Доватора.

Зовут Тедди, ему 1 год, очень добрый и игривый.

Нашедшему - вознаграждение!

Если вы увидите его или знаете его судьбу - звоните по номерам 8 (902) 754-13-18 - Анастасия, 8 (910) 559-24-33, Алексей.

Или пишите в личку сюда.



Репост приветствуется!