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Зверьё моё
Помогите найти Тедди

Помогите найти Тедди

Этот пёс пропал в районе остановки Доватора.

Зовут Тедди, ему 1 год, очень добрый и игривый.

Нашедшему - вознаграждение!

Если вы увидите его или знаете его судьбу - звоните по номерам 8 (902) 754-13-18 - Анастасия, 8 (910) 559-24-33, Алексей. 
Или пишите в личку сюда.

Репост приветствуется!

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 18:34 0
Найдена девочка-далматин
Найдена девочка-далматин
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