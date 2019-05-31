Срочно нужен дом для щенков
Этих щенков грозятся отравить, поэтому срочно нужно найти им дом или территорию, на которой они будут жить в безопасности.
3 мальчика и 2 девочки родились 14.01.2019.
Крепкие, упитанные, вырастут по колено или чуть выше.
Девочек куратор обязательно стерилизует за свой счёт через 2 месяца.
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