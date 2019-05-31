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Зверьё моё
Срочно нужен дом для щенков

Срочно нужен дом для щенков

Этих щенков грозятся отравить, поэтому срочно нужно найти им дом или территорию, на которой они будут жить в безопасности.

3 мальчика и 2 девочки родились 14.01.2019.

Крепкие, упитанные, вырастут по колено или чуть выше.

 

Девочек куратор обязательно стерилизует за свой счёт через 2 месяца.

Доставка по Туле и области.

Телефон: 8 (953) 437-05-35.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +2
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