Срочно нужен дом для щенков

Этих щенков грозятся отравить, поэтому срочно нужно найти им дом или территорию, на которой они будут жить в безопасности.

3 мальчика и 2 девочки родились 14.01.2019.

Крепкие, упитанные, вырастут по колено или чуть выше.

Девочек куратор обязательно стерилизует за свой счёт через 2 месяца.

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