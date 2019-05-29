Алиса - замечательная киса
Текст автора объявления:
Алиса- замечательная киса!
Жил — был котенок
Без крова и имени
Просто ребенок…
И люди шли мимо.
Только однажды
Две теплых ладошки
Дали надежду
Малюсенькой кошке…
Алиса-замечательная девочка, которой повезло. Ее забрали с улицы в тёплый временный дом. Но девочка мечтает встретить своего человека и стать частью его жизни.
Очень робкая и ранимая, скромная и стеснительная, эта кошечка, тем не менее, умеет любить, как никто другой. Немного привыкнув, она превращается в милую ласкушу, которая трётся об ноги, мурчит и делает «массаж». Стерилизована, возраст 1,5 года.
Телефон: 8 (953) 968-85-16.