Текст автора объявления:

Алиса- замечательная киса!

Жил — был котенок

Без крова и имени

Просто ребенок…

И люди шли мимо.

Только однажды

Две теплых ладошки

Дали надежду

Малюсенькой кошке…

Алиса-замечательная девочка, которой повезло. Ее забрали с улицы в тёплый временный дом. Но девочка мечтает встретить своего человека и стать частью его жизни.

Очень робкая и ранимая, скромная и стеснительная, эта кошечка, тем не менее, умеет любить, как никто другой. Немного привыкнув, она превращается в милую ласкушу, которая трётся об ноги, мурчит и делает «массаж». Стерилизована, возраст 1,5 года.

Телефон: 8 (953) 968-85-16.