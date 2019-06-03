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Возьмите к себе бородатого Каштана

Возьмите к себе бородатого Каштана

Каштан - яркий молодой красавец со светлыми глазами.

Ему 1 год, весит 25 кг, привит, кастрирован.

Активный, игривый, любопытный парень.

При хорошей погоде готов гулять часами.

Звоните и приходите знакомиться!

Телефон: 8 (953) 437-05-35.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +4
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