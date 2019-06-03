Возьмите к себе бородатого Каштана
Каштан - яркий молодой красавец со светлыми глазами.
Ему 1 год, весит 25 кг, привит, кастрирован.
Активный, игривый, любопытный парень.
При хорошей погоде готов гулять часами.
Звоните и приходите знакомиться!
Телефон: 8 (953) 437-05-35.
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