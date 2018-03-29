Возле Педуниверситета найден британец

28 марта, в районе Педуниверситета люди нашли домашнего чёрного британца (или похожего на британца).

Срочно ищем старых или новых хозяев или тех, кто может взять его

к себе на время!

Пока его забрали домой, но коты, которые уже живут там, его не принимают.

Звоните по телефону 8 (919) 075-63-85.

Давайте поможем красавцу вернуться домой, или обрести новый!

Максимальный репост!