блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Возле Педуниверситета найден британец

Возле Педуниверситета найден британец

28 марта, в районе Педуниверситета люди нашли домашнего чёрного британца (или похожего на британца). 

Срочно ищем старых или новых хозяев или тех, кто может взять его
к себе на время!

Пока его забрали домой, но коты, которые уже живут там, его не принимают.

Звоните по телефону 8 (919) 075-63-85.

Давайте поможем красавцу вернуться домой, или обрести новый!

Максимальный репост!

Автор: Татьяна Куприянова, 29 марта, в 20:00 +11
Мусе негде жить
Мусе негде жить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.