Возле Педуниверситета найден британец
28 марта, в районе Педуниверситета люди нашли домашнего чёрного британца (или похожего на британца).
Срочно ищем старых или новых хозяев или тех, кто может взять его
к себе на время!
Пока его забрали домой, но коты, которые уже живут там, его не принимают.
Звоните по телефону 8 (919) 075-63-85.
Давайте поможем красавцу вернуться домой, или обрести новый!
Максимальный репост!
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