Кефир нашел дом!

Самые счастливые новости про котят, спасенных Myslo. Мы уже писали, что домашней стала любимица портальцев Булка. Теперь она Тошка, и живет у нашего автора Юлии Коршуновой.

У Кефира пару недель назад дела были не очень. Его вернули, потому что он, как утверждала неудавшаяся хозяйка, нелюдимый и агрессивный. В панике кота пришлось забрать мне на передержку. Уже в первый день стало понятно, что все претензии к Кефиру были необоснованными. Первый вечер он прятался и был в шоке от собаки, но уже через сутки вел себя вот так:

Кефир просил внимания, путался под ногами в поисках ласки и гонял по всей квартире свои котьи игрушки.

Его любвеобильность и подарила ему новый дом. На второй день он познакомился с моей подругой, которая зашла в гости. Любовь случилась с первого взгляда. Весь вечер он провел у нее на руках. А на следующий день подруга сказала, что забирает Кефира.

Вот уже две недели парень в новом доме. Получает большие порции почесушек, продолжает много есть, тыгыдыкать и играть. Кефир сейчас в процессе изучения всех тонкостей квартирного этикета: лоток изучил давно, а вот когтеточка дается через раз, но он старается. Честно-честно.