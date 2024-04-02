В Туле пропала собака. Помогите найти!

30 марта с Дачного проезда в Туле убежала черная немецкая овчарка. Последний раз ее видели днем 30 марта у КБП, больше никаких новостей нет.

Если кто-то работает на КБП или на Щегловском валу, кто-то из ваших знакомых живёт в районе Глушанок, Высокое, Демидовка, СНТ «Газовик» и видел/увидит собаку, позвоните, пожалуйста, по тел. +7-910-164-03-32 (Александра).

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