Домашний пёс оказался на улице

Этот пёс был домашним, но по неизвестным причинам оказался на улице в Богородицке.

К жизни там он не приспособлен. Ходит за одной женщиной с собакой, и она за ним немного следит, но взять к себе не может.

Сейчас он заболел, непонятно чем, вероятно пироплазмозом. Женщина старается ему помочь, лечит.

Возьмите мальчика к себе!

Телефон: 8 (999) 781-96-13, Елена.