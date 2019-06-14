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Зверьё моё
Домашний пёс оказался на улице

Домашний пёс оказался на улице

Этот пёс был домашним, но по неизвестным причинам оказался на улице в Богородицке.

К жизни там он не приспособлен. Ходит за одной женщиной с собакой, и она за ним немного следит, но взять к себе не может.

Сейчас он заболел, непонятно чем, вероятно пироплазмозом. Женщина старается ему помочь, лечит. 

Возьмите мальчика к себе!

Телефон: 8 (999) 781-96-13, Елена.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 14:42 +6
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