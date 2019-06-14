Домашний пёс оказался на улице
Этот пёс был домашним, но по неизвестным причинам оказался на улице в Богородицке.
К жизни там он не приспособлен. Ходит за одной женщиной с собакой, и она за ним немного следит, но взять к себе не может.
Сейчас он заболел, непонятно чем, вероятно пироплазмозом. Женщина старается ему помочь, лечит.
Возьмите мальчика к себе!
Телефон: 8 (999) 781-96-13, Елена.
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