Красавица Адель

Изумительная кошечка с прекрасным нежным именем Адель — «украшающая жизнь» ищет самую лучшую семью.

Однажды у неё уже была «семья», в той другой жизни, которая, могла бы закончится несколько дней назад. Хозяева Адель уехали на ПМЖ в другую страну, а для своей «любимицы», друга и члена семьи места в их новой жизни не нашлось, Адель решили усыпить...

Эвтаназия своего питомца, как решение проблемы перемены места жительства это жестоко, усыплять совершенно здоровую молодую кошечку ветеринары не стали. Вот так случайно по телефонному звонку из ветклиники неравнодушный человек узнал о беде, в которой оказалась эта девочка… Её ангел-хранитель не спал: Адель временно приютили, чтобы найти ей настоящий дом и любящую семью, дали ей шанс на новую счастливую жизнь.

Может все это время вы ждали именно её, это удивительное создание, плюшевое счастье, с волшебным именем, которое тоже ищет вас.

Адель 5 лет, полностью адаптирована к проживанию в квартирных условиях, отдается по договору ответственного содержания с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Звонить по телефону: 8−910−160−73−16.