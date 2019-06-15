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Пёс не нужен хозяину

Пёс не нужен хозяину

Этот пёс живёт в Богородицке на улице, в собачьих условиях: вместо контуры - дупло в бревне.

Предыдущий хозяин не забирает, и не известно, кормит ли.

Кто может приютить пёсика?

Телефон: 8 (920) 770-61-52.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:00 +7
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