  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Персика дважды спасли от смерти - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Персика дважды спасли от смерти

Персика дважды спасли от смерти

Персику 1,5 года, но он уже успел многое пережить. Его два раза спасали от смерти: сначала от стаи собак, которые его чуть не разорвали, потом – от панлейкопении. 

Но все позади. Сейчас Персик здоров, дважды привит и готов отправиться в новый дом.

Освоил домашний этикет, приучен к лотку. 

Все вопросы по усыновлению задавайте ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:59 0
Ласковый Пушинке нужен хозяин
Ласковый Пушинке нужен хозяин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.