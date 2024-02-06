Персика дважды спасли от смерти

Персику 1,5 года, но он уже успел многое пережить. Его два раза спасали от смерти: сначала от стаи собак, которые его чуть не разорвали, потом – от панлейкопении.
Но все позади. Сейчас Персик здоров, дважды привит и готов отправиться в новый дом.
Освоил домашний этикет, приучен к лотку.
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