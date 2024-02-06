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Кроша – эмоциональная и стеснительная. Ей очень нужен дом

Кроша – эмоциональная и стеснительная. Ей очень нужен дом

Когда Крошу нашли волонтеры, она вместе с двумя сестренками сидела, зажавшись в углу картонной коробки на обочине дороги. Их маму на глазах щенков сбила машина. Кроша с сестренками после этого стали бояться выходить к людям, не откликались даже на знакомый голос и запах вкуняшек.

Кроша оказалась самой эмоциональной. Она много чего боится, постоянно «стелется» и «плачет», если вдруг её обижает сестренка. Громкие звуки и лай взрослых собак  тоже пугают, Кроша сразу мечется, не зная куда спрятаться.

Маленький шилопопик нуждается в защите и опоре. Она очень ласковая, готова зацеловать того, кто ее полюбит и защитит. 
Кроша из тех, кто будет бесконечно предан своему Человеку за спасение, любовь и тепло.

Сейчас Кроше 4 месяца. Вырастет примерно до колена ростом и весом 15-18 кг. Здорова, привита и обработана от паразитов.  

Находится в Туле. Есть возможность доставки в другие города.

Все вопросы по тел. 8-950-912-48-15 (Ирина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 17:00 +1
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