Кроша – эмоциональная и стеснительная. Ей очень нужен дом

Когда Крошу нашли волонтеры, она вместе с двумя сестренками сидела, зажавшись в углу картонной коробки на обочине дороги. Их маму на глазах щенков сбила машина. Кроша с сестренками после этого стали бояться выходить к людям, не откликались даже на знакомый голос и запах вкуняшек.
Кроша оказалась самой эмоциональной. Она много чего боится, постоянно «стелется» и «плачет», если вдруг её обижает сестренка. Громкие звуки и лай взрослых собак тоже пугают, Кроша сразу мечется, не зная куда спрятаться.
Маленький шилопопик нуждается в защите и опоре. Она очень ласковая, готова зацеловать того, кто ее полюбит и защитит.
Кроша из тех, кто будет бесконечно предан своему Человеку за спасение, любовь и тепло.
Сейчас Кроше 4 месяца. Вырастет примерно до колена ростом и весом 15-18 кг. Здорова, привита и обработана от паразитов.
Находится в Туле. Есть возможность доставки в другие города.
Все вопросы по тел. 8-950-912-48-15 (Ирина).
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