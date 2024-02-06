Кроша – эмоциональная и стеснительная. Ей очень нужен дом

Когда Крошу нашли волонтеры, она вместе с двумя сестренками сидела, зажавшись в углу картонной коробки на обочине дороги. Их маму на глазах щенков сбила машина. Кроша с сестренками после этого стали бояться выходить к людям, не откликались даже на знакомый голос и запах вкуняшек.

Кроша оказалась самой эмоциональной. Она много чего боится, постоянно «стелется» и «плачет», если вдруг её обижает сестренка. Громкие звуки и лай взрослых собак тоже пугают, Кроша сразу мечется, не зная куда спрятаться.

Маленький шилопопик нуждается в защите и опоре. Она очень ласковая, готова зацеловать того, кто ее полюбит и защитит.

Кроша из тех, кто будет бесконечно предан своему Человеку за спасение, любовь и тепло.



Сейчас Кроше 4 месяца. Вырастет примерно до колена ростом и весом 15-18 кг. Здорова, привита и обработана от паразитов.

Находится в Туле. Есть возможность доставки в другие города.

Все вопросы по тел. 8-950-912-48-15 (Ирина).