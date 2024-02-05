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Ласковый Пушинке нужен хозяин

Ласковый Пушинке нужен хозяин

Пушинка ищет дом. Несмотря на серьезный взгляд, кошка невероятная ласковая и добрая.

Пушинке 2 года. Приучена к лотку, здорова, дважды привита и обработана от паразитов.

Трехцветная молодая булочка обязательно принесет в дом счастье и радость. 
 

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сегодня, в 18:07 +2
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