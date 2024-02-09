Застенчивая Анфиса желает познакомиться

Анфиса – доброе и нежное создание. Немного робкая и застенчивая, но очень отзывчивая. Капелька терпения и много любви помогут Анфисе понять, что она дома и в безопасности, и кошечка станет самой ласковой на свете.

Возраст около двух лет. Она здорова, стерилизована, приучена к лотку.

Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы (фото и видео с приветами из дома). Доставка обсуждается.

Все вопросы можно задать волонтеру ВКонтакте или в WhatsApp по номеру 8-953-971-13-28 (Юлия).

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