Около METRO Cash&Carry в Туле нашли собаку с ошейником
В четверг, 2 сентября на территории METRO Cash&Carry была замечена собака в ошейнике и с поводком. Вероятно, пес потерялся.
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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:11 0
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