Возьмите себе Мурзика - он стал бездомным

Коту Мурзику 12 лет. Он всю жизнь был домашним, а теперь остался сиротой - его хозяйка умерла в июле, и кот оказался на улице.

Сейчас временно кота приютил мужчина, но взять его насовсем к себе он не может.

Срочно ищем дом для Мурзика!

Возьмите к себе котейку, подарите ему ещё несколько лет жизни в тепле и уюте.

Мурзик ласковый и умный кот, кастирован.

Телефон: 8 (910) 160-65-15.