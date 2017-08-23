Возьмите себе Мурзика - он стал бездомным
Коту Мурзику 12 лет. Он всю жизнь был домашним, а теперь остался сиротой - его хозяйка умерла в июле, и кот оказался на улице.
Сейчас временно кота приютил мужчина, но взять его насовсем к себе он не может.
Срочно ищем дом для Мурзика!
Возьмите к себе котейку, подарите ему ещё несколько лет жизни в тепле и уюте.
Мурзик ласковый и умный кот, кастирован.
Телефон: 8 (910) 160-65-15.
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