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Зверьё моё
Домашнюю кошку выбросили на улицу. Срочно нужен дом

Домашнюю кошку выбросили на улицу. Срочно нужен дом

Эту кошку кто-то оставил в частном секторе, видимо в надежде, что там она выживет.

Люди заметили её, когда поняли, что она сидит она на одном и том же месте, возле оживленного участка дороги, и никуда не уходит. Уходить то некуда... Кошку подкармливали, но с каждым днем ее состояние ухудшалось. Она мокрая насквозь от дождей сидела у дороги в луже, и уже еле реагировала...

Не выдержав, её забрали временно домой. В переноску она зашла сама, что говорит о привычке - она домашняя! Бедолагу пролечат, стерилизуют, но оставить её у себя не смогут - на небольшой площади уже живёт несколько животных.

Пожалуйста, возьмите эту
бедняжку к себе! 

На улице домашние животные не могут выжить: они не умеют прятаться, добывать себе пищу и спасаться от опасностей. 

Телефон: 8 (910) 941-86-94, 8 (953) 436-24-66, Наталья.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:02 +5
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