В Берёзовой роще найдена такса

10 августа в Березовой роще (Пролетарский р-н) найдена молодая такса (сука), без ошейника.

Собака очень дружелюбная, ласковая, контактная. Отлично ведет себя в доме и в машине. На улице гуляет без поводка, ведет себя адекватно. Волнуется, когда остаётся одна.

Особые приметы: шрамы на голове, ушах.

До 18 августа люди, приютившие её, ждут старых хозяев!

После 18 августа отдадут собаку бесплатно по договору людям, имеющим возможность и желание проводить с собакой много времени.

Кристина 8 (920) 757-64-57.