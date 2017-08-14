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В Берёзовой роще найдена такса

В Берёзовой роще найдена такса

10 августа в Березовой роще (Пролетарский р-н) найдена молодая такса (сука), без ошейника.

Собака очень дружелюбная, ласковая, контактная. Отлично ведет себя в доме и в машине. На улице гуляет без поводка, ведет себя адекватно. Волнуется, когда остаётся одна.

Особые приметы: шрамы на голове, ушах. 

До 18 августа люди, приютившие её, ждут старых хозяев!

После 18 августа отдадут собаку бесплатно по договору людям, имеющим возможность и желание проводить с собакой много времени. 

Кристина 8 (920) 757-64-57.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 13:35 +6
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