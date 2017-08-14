В Берёзовой роще найдена такса
10 августа в Березовой роще (Пролетарский р-н) найдена молодая такса (сука), без ошейника.
Собака очень дружелюбная, ласковая, контактная. Отлично ведет себя в доме и в машине. На улице гуляет без поводка, ведет себя адекватно. Волнуется, когда остаётся одна.
Особые приметы: шрамы на голове, ушах.
До 18 августа люди, приютившие её, ждут старых хозяев!
После 18 августа отдадут собаку бесплатно по договору людям, имеющим возможность и желание проводить с собакой много времени.
Кристина 8 (920) 757-64-57.