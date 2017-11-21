Юная Матильда в поисках счастья

Это Матильда, ей 2 месяца. Котейка абсолютно здорова, обработана от паразитов, и ходит в лоток.

Матильда - самая спокойная кошечка на свете, редчайший подарок для человека, который очень хочет кошку, и предпочитает тишину, чистоту и покой в доме.

Мотя, уже будучи котёнком любит большую часть времени дремать в уютном кресле или на коленях хозяина. Часто смотрит в окно, такая созерцательница. Конечно и поиграть любит, умеет сама себя занять.

А какая красавица вырастет, это уже понятно, только посмотрите

на Матильду!

Одним словом - редчайшая красавица и умница с нордическим характером и спокойным темпераментом желает украсить ваш дом и привнести уют и комфорт.

Оплатим стерилизацию по возрасту.

Звоните, Мотя ждёт: 8 (962) 273-38-28.