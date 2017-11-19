В Заречье пропала собака бассет-хаунд

18 ноября 2017 года в промежутке с 18-00 до 19-00 потерялась собака породы Бассет-Хаунд. Сука, возраст 9 лет, кличка ТАША. Сорвалась с поводка в районе Заречья (приблизительно ул. Горького, ул.Курковая, ул. Дульная), около магазина Spar.

Собака серьезно больна - слычаются припадки эпилепсии!

Просьба при нахождении (может кто просто видел) обратиться по тел.

8 (958) 664-92-71 или в лс ВКонтакте.

Хозяева очень переживают и надеются на помощь!

Просьба МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!