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В Заречье пропала собака бассет-хаунд

В Заречье пропала собака бассет-хаунд

18 ноября 2017 года в промежутке с 18-00 до 19-00 потерялась собака породы Бассет-Хаунд. Сука, возраст 9 лет, кличка ТАША. Сорвалась с поводка в районе Заречья (приблизительно ул. Горького, ул.Курковая, ул. Дульная), около магазина Spar.

Собака серьезно больна - слычаются припадки эпилепсии!

Просьба при нахождении (может кто просто видел) обратиться по тел.
8 (958) 664-92-71 или в лс ВКонтакте.

Хозяева очень переживают и надеются на помощь!

Просьба МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 16:49 +4
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