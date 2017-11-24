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Зверьё моё
Кнопе очень нужен дом

Кнопе очень нужен дом

Знакомьтесь, это Кнопа, кошка с изумительными, немного грустными глазами, и забавной расцветкой.

Она ищет хорошие руки, доброе сердце и уютный уголок, в котором она будет единственной повелительницей. Кнопка здорова, молода (6 месяцев), очень красива, лоточек знает «на отлично».

Основные достоинства девочки – роскошная шубка, шикарные усы, необычно окрашенная мордочка и отличный характер.

Приезжайте знакомиться, ведь такую прелесть просто невозможно описать словами. Потрогайте, полюбуйтесь и, возможно, она заполнит ваше сердце, и вы просто не сможете от неё отказаться!  

Сейчас Кнопа живет на домашней передержке, осмотрена врачом, скоро будет стерилизована.

Звоните, Кнопа ждет вас: 8 (920) 275-13-27, Фрида.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:00 +2
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