Кнопе очень нужен дом
Знакомьтесь, это Кнопа, кошка с изумительными, немного грустными глазами, и забавной расцветкой.
Она ищет хорошие руки, доброе сердце и уютный уголок, в котором она будет единственной повелительницей. Кнопка здорова, молода (6 месяцев), очень красива, лоточек знает «на отлично».
Основные достоинства девочки – роскошная шубка, шикарные усы, необычно окрашенная мордочка и отличный характер.
Приезжайте знакомиться, ведь такую прелесть просто невозможно описать словами. Потрогайте, полюбуйтесь и, возможно, она заполнит ваше сердце, и вы просто не сможете от неё отказаться!
Сейчас Кнопа живет на домашней передержке, осмотрена врачом, скоро будет стерилизована.
Звоните, Кнопа ждет вас: 8 (920) 275-13-27, Фрида.