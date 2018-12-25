Коротколапу очень нужен дом!
Маленький «Коротколап» (такая кличка закрепилась за ним) ищет дом.
Пёс необыкновенный, немного боится людей, но после хорошего к нему отношения привыкает и очень радостно виляет хвостом.
Очень похож на маленького медведя.
Живёт уже который год на улице в Богородицке. Подвергается побоям и гонениям «добрых» людей.
Сейчас в Богородицке отстреливают собак и поэтому за него очень страшно.
Коротколап будет верным другом и хорошим защитником.
Телефон: 8 (953) 432-68-33.
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