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Зверьё моё
Коротколапу очень нужен дом!

Коротколапу очень нужен дом!

Маленький «Коротколап» (такая кличка закрепилась за ним) ищет дом.
Пёс необыкновенный, немного боится людей, но после хорошего к нему отношения привыкает и очень радостно виляет хвостом.

Очень похож на маленького медведя.

Живёт уже который год на улице в Богородицке. Подвергается побоям и гонениям «добрых» людей.

Сейчас в Богородицке отстреливают собак и поэтому за него очень страшно.

Коротколап будет верным другом и хорошим защитником.

Телефон: 8 (953) 432-68-33.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +2
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