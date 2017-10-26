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Зверьё моё
Ветеран просит помочь пристроить котят

Ветеран просит помочь пристроить котят

К зоозащитникам обратился дедушка, ветеран Великой Отечественной Войны, и попросил о помощи. 

Осенью 2016 после окончания дачного сезона к его домику прибилась сиамская кошка. Вероятно, её бросили хозяева и уехали. Дедушка стал подкармливать эту кошку. Всю зиму почти ежедневно, в любую погоду, он ездил на дачу только для того, чтобы кошка не умерла от голода.

В мае кошка окотилась. Пристраивать котят сам дедушка не умеет, семейство малышей с мамой не бросает, а что делать не знает. Спрашивал по знакомым и друзьям - у всех уже есть кошки.

Срочно очень нужно пристроить кошку-мать и её детей.

Ездить на дачу зимой дедушке становится все трудней (годы берут своё).

Единственная загвоздка в том, что котята и кошка не приучены к лотку. Но обычно кошки быстро приучаются. 

Если вы решите взять себе котёнка или кошку-маму, их привезут вам.

Виктор Владимирович: 8 (953) 181-40-22.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +7
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