Котяток спасли с улицы, им нужен дом!
Одна добрая женщина шла домой с работы и возле мусорного контейнера нашла этих офигенных пацанов, но мокрых, плачущих и без шансов выжить. Взяла их временно к себе, в добавок к другим своим. Но оставлять уже некуда.
Все трое мальчики, кушают уже сами, в туалет ходят исключительно в лоток. Игривые, но не назойливые) чудесные котаны.
ОТДАЮТСЯ В ДОБРЫЕ РУКИ в Тулу
и Тульскую область.
Доставка в область.
Территориально они находятся сейчас в Киреевске.
Телефон для связи: 8 (953) 951-09-81.