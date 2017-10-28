Котяток спасли с улицы, им нужен дом!

Одна добрая женщина шла домой с работы и возле мусорного контейнера нашла этих офигенных пацанов, но мокрых, плачущих и без шансов выжить. Взяла их временно к себе, в добавок к другим своим. Но оставлять уже некуда.

Все трое мальчики, кушают уже сами, в туалет ходят исключительно в лоток. Игривые, но не назойливые) чудесные котаны.

ОТДАЮТСЯ В ДОБРЫЕ РУКИ в Тулу

и Тульскую область.

Доставка в область.

Территориально они находятся сейчас в Киреевске.

Телефон для связи: 8 (953) 951-09-81.