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Милашка Маня хочет стать вашим другом

Милашка Маня хочет стать вашим другом

Чудесная разноглазая милашка Маня в поисках своих людей. Ей три месяца, она очень дружелюбная и контактная щенулька.

Её мама весит 12 кг, Маня будет примерно такой же, до колена. А значит, спокойно может поместиться в квартире.

Возможна доставка по Туле, Москве и Московской области.

Все вопросы по тел. 8-953-439-79-68.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 17:00 +2
 
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