Щенки-охранники в добрые руки

Пристраиваются в добрые руки щенки. Им около трех месяцев, есть мальчики и девочки. Будут выше колена.

Контактные, очень тянутся к человеку. Уже проявляют охранные качества. Обработаны от паразитов, привиты, с ветеринарными паспортами.

Девочки обязательно будут стерилизованы, когда подрастут.

Возможна доставка по Туле и области.

Все вопросы по тел. 8-953-437-05-35.

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