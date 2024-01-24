  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Кому сдобных булочек? - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Кому сдобных булочек?

Кому сдобных булочек?

Маленькие плюшечки в поисках самых-самых любящих хозяев. Девчонок выкинули в мешке на мороз. Но волонтеры нашли их, и теперь пристраивают в добрые руки.

Щенки невероятные. Уже сделали первую прививку и готовы отправиться по домам.

По всем вопросам звоните по тел. +7-953-955-69-68 (Наталья), 8-902-697-18-51 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 07:00 +4
Милашка Маня хочет стать вашим другом
Милашка Маня хочет стать вашим другом
Айвой наигрались хозяева. Срочно нужна хорошая семья!
Айвой наигрались хозяева. Срочно нужна хорошая семья!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.