Кому сдобных булочек?

Маленькие плюшечки в поисках самых-самых любящих хозяев. Девчонок выкинули в мешке на мороз. Но волонтеры нашли их, и теперь пристраивают в добрые руки.

Щенки невероятные. Уже сделали первую прививку и готовы отправиться по домам.

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