Отдаю в добрые руки!
Отдаем в добрые руки очаровательных котят-метисов (полубенгалы). Обе кошечки, полтора месяца. Игривые и озорные, очень милые!
Папа бенгал, мама - простая «крестьянка»).
Тел. 8-920-275-15-50.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 13:04 +6
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